Зеленский хочет отдать два порта американским концессионерам

Передача двух украинских портов американским концессионерам может принести 630 млн долларов инвестиций в инфраструктуру.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом США Джо Байденом представил карту трансформации Украины. Всего в ней было 58 пунктов, в том числе пункт, касающийся концессии портов.

Согласно карте, Зеленский рассчитывает, что США может инвестировать 630 млн долларов в портовую инфраструктуру Украины. Именно такая сумма может поступить через передачу двух украинских портов в концессию американским инвесторам. Какие именно порты могут быть переданы американским концессионерам, пока не сообщается.

Кстати. Два украинских порта — Херсон и Ольвия — ещё в прошлом году передали в концессию. Однако до сих пор никаких инвестиций в инфраструктуру портов не поступало, поскольку акты приёма-передачи имущества всё ещё не подписаны ни по одному из проектов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года народный депутат от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик направил депутатское обращение к новоназначенному министру инфраструктуры Александру Курбакову о проведении аудита условий концессии «Херсонского морского торгового порта» и проверки деятельности экс-министра Владислава Криклия, с чьей подачи порт передаётся в аренду частным лицам.

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