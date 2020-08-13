Одесский порт нарастил объёмы перевалки, в «минусе» только зерно

Одесский порт за 7 месяцев текущего года нарастил объемы перевалки металлов, контейнеров и наливных грузов. Зерно — в «минусе».

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Как свидетельствуют оперативные данные службы экономики Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ»), на причалах порта в январе-июле т.г. перевалено 13,763 млн тонн грузов. Эта цифра на 174,4 тыс. тонн или на 1,3% уступает результату аналогичного периода прошлого года.

По информации главной диспетчерской ОФ ГП «АМПУ», из четырёх позиций номенклатуры массовых грузов порта — контейнеры, металлопродукция, нефтеналивные и зерновые навалом — первые три находятся в зоне «плюс».

«Лучшую позитивную динамику показывает перевалка проката чёрных металлов и чугуна — плюс миллион тонн, — констатирует главный диспетчер порта Владимир Бахчиванжи. — Это почти на 40 процентов превышает результат семи месяцев прошлого года. Также на 14 процентов увеличились по сравнению с прошлым годом объёмы перевалки наливных грузов и на 3,3 процента — контейнеров в 20-футовом эквиваленте.

По его словам, самый массовый груз порта — зерновые навалом — в этом году «не добирает» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 23,6 процентов объёмов: три из семи стивидорных компаний порта, оперирующих зерноперегрузочными комплексами, снизили показатели по зерновым.

«В условиях нарастающего кризиса мировой экономики и нестабильных цен на зерновые культуры на мировом рынке, импортёры снизили объёмы закупок зерна в ожидании снижения цен после сбора нового урожая», — назвал одну из главных причин падения перевалки зерновых главный диспетчер порта.

Как сообщала Одесса News, за январь-июнь 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 79,3 млн т грузов, что на 7,1 млн т или на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.