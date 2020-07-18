Украинские морпорты за І полугодие почти на 10% увеличили перевалку грузов

За январь-июнь 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 79,3 млн т грузов, что на 7,1 млн т или на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

«Перевалка экспортных грузов возросла до 60,3 млн т (+8,7%), импортных до 12,4 млн т (+12,9%), транзитных до 5,6 млн т (+13,3%), каботажных до 1,1 млн т (+30,1%)», — говорится в сообщении.

По объёмам перевалки традиционно лидерами остаются зерновые грузы и руда. Перевалка угля выросла на 58,2% и составляет 3,3 млн т, растительного масла — на 6,9% в объёме 3,4 млн т, а нефти — в четыре раза, объемом обработки 1,3 млн т. Перевалка контейнеров достигла отметки в 521,0 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 12,5%.

Прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой железной руды до 17,4 млн т (+ 52,5%), растительного масла до 3,2 млн т (+8,1%).

В структуре импорта прирост показателей осуществлён увеличением обработки угля до 3,1 млн т (+58,3%), нефти — до 0,8 млн т (+149,7%), нефтепродуктов — до 0,5 млн т (+82,6%).

Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,9 млн т (+37,8%) и нефти до 0,4 млн т, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 1,1 млн т (+30,1%) за счёт перевозок чёрных металлов.

Лидерами по объёмам перевалки являются пять морских портов, которые в целом обработали 72,7 млн т грузов, что составляет 92,0% от общих показателей обработки в морских портах Украины.

Флагманом перевалки грузов в первом полугодии стал морской порт «Южный» с объёмом 31,2 млн т обработанного груза (+33,5%). На втором месте — морской порт «Николаев» с перевалкой в ​​14,4 млн т, а на третьем и четвёртом местах — морские порты «Одесса» и «Черноморск» в объёме 12,0 млн т (-0,4%) и 11,9 млн т (-2,7%) (-2,7%) соответственно.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году морпорты Украины перевалили более 1 миллиона TEU контейнеров, что на 18% превышает объёмы 2018-го.