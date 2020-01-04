Морпорты Украины впервые за 10 лет перевалили свыше миллиона TEU контейнеров

В 2019 году морские порты Украины перевалили более 1 миллиона TEU контейнеров, что на 18% превышает объёмы 2018-го.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

«В конце 2019 года морские порты Украины впервые за последние 10 лет превысили объём перевалки контейнеров в 1 млн TEU (TEU — условная единица измерения, основанная на объёме 20 футового (6,1 метров) интермодального контейнера, — ред). Последние в прошлом году контейнеровозы прибыли в порты Южный и Одесса 30 и 31 декабря», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, за весь 2019 год в портах было перевалено один миллион и три с половиной тысячи TEU контейнеров.Также отмечается, что это более чем на 18% превышает объёмы 2018 года.

Также сообщается, что перевалка контейнерных грузов в Украине второй год подряд демонстрирует существенный рост, который в несколько раз превышает средние мировые показатели на рынке контейнерных перевозок.

«Сейчас в украинских портах успешно работает четыре частных контейнерных терминала, которые планируют развивать свои мощности и в 2020 году. Соответствующие меморандумы и соглашения подписаны между АМПУ и дочерним предприятием немецкой компании ННLА «Контейнерный терминал Одесса», а также третьей по объёмам контейнерной линией в мире СМА CGM вместе с украинской компанией «Бруклин Киев»,— отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, это даёт основания рассчитывать на дальнейшее развитие контейнерных перевозок, особенно за счёт транзита контейнеров и включения Украины в маршруты Китайского шёлкового пути и транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRASECA), первые грузы по которому начали доставляться в 2019 году.



Отмечается, что лидером по перевалке контейнеров в Украине является терминал ГП «КТО» в Одессе, за ним следуют терминал Одесского порта «Бруклин-Киев Порт», «ТИС-КТ» в порту «Южный» и «Ильичёвский морской рыбный порт» в Черноморске.

В АМПУ также сообщают, что в 2019 году в морпорты Украины осуществляли судозаходы 15 крупнейших судоходных компаний, на долю которых приходится 99,5% общего объёма контейнеров. В тройке лидеров — Maersk Line, CMA CGM, MSC, которые обеспечивают более половины всего контейнерного рынка Украины (53,5%).