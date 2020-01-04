Одессу, «Одессу News» поздравляют именитые одесситы с Новым годом и Рождеством (обновляется)

Одесса и одесситы принимают в эти дни поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News», которая в уходящем 2019 году отметила своё 5-летие.

У дитинстві я завжди вірив, що період новорічних свят казковий. І щирі прагнення обов’язково здійснюються. У цьому році я маю бажання не тільки для себе, а для нас усіх. Я вірю, що наступний рік зможе стати плідним і багатим на добрі та гарні зміни. Тож загадаймо це для кожного з нас. Для кожного громадянина, для області, для країни. Зі свого боку, обіцяю, що окрім мрій, я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб кожен з вас через рік міг мати більше приводів для усмішок, щастя та впевненості в нашому майбутньому. З Новим роком та Різдвом!

В детстве я всегда верил, что период новогодних праздников сказочный. И искренние стремления обязательно сбываются.

В этом году у меня есть желание не только для себя, а для всех нас. Я верю, что следующий год сможет стать плодотворным и богатым на добрые и хорошие изменения. Поэтому загадаю это для каждого из нас. Для каждого гражданина, для области, для страны.

Со своей стороны, обещаю, что кроме мечтаний, я сделаю всё, что от меня зависит, для того, чтобы каждый из вас год мог иметь больше поводов для улыбок, счастья и уверенности в нашем будущем.

С Новым годом и Рождеством!

Председатель Одессской облгосадминистрации Максим Куцый



Дорогие друзья! 2019 проходит и приходит новый — 2020. Если верить в магию цифр, этот год принесёт нам равновесие и гармонию, проложит маршрут к новому прекрасному и счастливой жизни!

По традиции, Новый год — это праздник, который мы встречаем с самыми родными людьми. У каждого из нас свои мечты, но по большому счёту мы все хотим одинаковых простых вещей — дорогие сердцу люди рядом и здоровы, в домах покой и согласие, дети приносят радость и вызывают гордость, а жизнь в нашей Украине — мирная и богатая!

Пусть взаимопонимание, поддержка и доверие всегда будут с нами, а наша любимая Одесская область — самая большая и самая красивая во всей стране, с огромными резервами возможностей для движения вперёд будет процветать и дальше! А мы будем делать для этого всё возможное!

Поздравляю Вас с праздником! С Новым 2020 годом!

Председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко