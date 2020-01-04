Одессу, «Одессу News» поздравляют именитые одесситы с Новым годом и Рождеством (обновляется)

Одесса и одесситы принимают в эти дни поздравления, некоторые из которых мы публикуем. Много новогодних и рождественских пожеланий и поздравлений также приходят в редакцию «Одесса News», которая в уходящем 2019 году отметила своё 5-летие.
Новорічне привітання керівника Одеської ОДА Максима Куцого
У дитинстві я завжди вірив, що період новорічних свят казковий. І щирі прагнення обов’язково здійснюються. У цьому році я маю бажання не тільки для себе, а для нас усіх. Я вірю, що наступний рік зможе стати плідним і багатим на добрі та гарні зміни. Тож загадаймо це для кожного з нас. Для кожного громадянина, для області, для країни. Зі свого боку, обіцяю, що окрім мрій, я зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб кожен з вас через рік міг мати більше приводів для усмішок, щастя та впевненості в нашому майбутньому. З Новим роком та Різдвом!
Gepostet von Максим Куций am Dienstag, 31. Dezember 2019
В детстве я всегда верил, что период новогодних праздников сказочный. И искренние стремления обязательно сбываются.
В этом году у меня есть желание не только для себя, а для всех нас. Я верю, что следующий год сможет стать плодотворным и богатым на добрые и хорошие изменения. Поэтому загадаю это для каждого из нас. Для каждого гражданина, для области, для страны.
Со своей стороны, обещаю, что кроме мечтаний, я сделаю всё, что от меня зависит, для того, чтобы каждый из вас год мог иметь больше поводов для улыбок, счастья и уверенности в нашем будущем.
С Новым годом и Рождеством!
Председатель Одессской облгосадминистрации Максим Куцый
Дорогие друзья! 2019 проходит и приходит новый — 2020. Если верить в магию цифр, этот год принесёт нам равновесие и гармонию, проложит маршрут к новому прекрасному и счастливой жизни!
По традиции, Новый год — это праздник, который мы встречаем с самыми родными людьми. У каждого из нас свои мечты, но по большому счёту мы все хотим одинаковых простых вещей — дорогие сердцу люди рядом и здоровы, в домах покой и согласие, дети приносят радость и вызывают гордость, а жизнь в нашей Украине — мирная и богатая!
Пусть взаимопонимание, поддержка и доверие всегда будут с нами, а наша любимая Одесская область — самая большая и самая красивая во всей стране, с огромными резервами возможностей для движения вперёд будет процветать и дальше! А мы будем делать для этого всё возможное!
Поздравляю Вас с праздником! С Новым 2020 годом!
Председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко
Дорогие одесситы! Я искренне поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым, но он показал нам, насколько важно быть едиными и сплочёнными, двигаться в одном направлении, поддерживать друг друга и сопереживать.
Городская власть взяла в этом году высокую планку: мы успешно реализовали ряд глобальных проектов, которые будут служить нескольким поколениям одесситов. Это вдохновляет и, безусловно, задаёт нам темп на следующий год, который мы не собираемся сбавлять ни на минуту.
Желаю всем нам мира, благополучия, тепла и радости! С наступающими праздниками!
Хочу пожелать, чтобы в новом году в каждом доме царили мир, любовь и благополучие. Чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, окружёнными заботой и поддержкой. Чтобы молодёжь имела возможность получать в Украине качественное образование, доступное жильё и большие перспективы развития в различных областях. Чтобы у старшего поколения была достойная и обеспеченная жизнь.
«Каждый Новый год для людей – это своего рода обновление и шанс сделать всё лучше, чем было раньше. Шанс делать добрые и полезные для людей и природы дела. Новый год – это всегда возможность и время открытий. Пусть все ваши самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите и двигайтесь к заветной цели. Верьте в себя и в людей, которые рядом с вами и тогда вы сможете покорить самые высокие вершины. Пусть все планы, все желания и все мечты осуществятся в 2020-м году! Желаю читателям интернет-издания Одесса News упорства, веры в себя и силы сделать всё, что задумано. Берегите себя и природу, которая нас окружает!
«Новый год — это ещё один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное — верить в победу. Пусть все благие начинания будут успешными!»
«Наших одесситов я, конечно же, поздравляю с наступающим Новым годом! Кроме обычных счастья и здоровья, хотел бы пожелать, как всегда, позитива и отличного, весёлого настроения! Дорогие Одесситы, -будьте Одесситами)».
Руководство Одесского морского порта:
«Еще один год напряжённой работы уходит в прошлое. Наши совместные усилия в течение последних двенадцати месяцев принесли весомый результат. Одесский порт уверенно наращивает грузооборот и расширяет перечень сервисов для своих клиентов. Частные компании продолжают вкладывать значительные инвестиции в развитие производственной инфраструктуры. Тысячи одесситов, которые работают на причалах, своевременно получают достойную зарплату и обеспечены пакетом социальных гарантий.
Год уходящий был плотно наполнен различными событиями, которые ещё больше нас сплотили и обогатили опытом, который поможет принимать верные решения в будущем. Надеемся, следующий, 2020-й, принесёт больше хороших новостей. И от нас с вами зависит, чтобы он стал годом плодотворной работы опытных профессионалов морской отрасли и настоящих патриотов нашего предприятия.
Желаем вам провести новогодние и рождественские праздники весело, в уютном кругу близких вам людей. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и материального достатка!
Мира, добра и свободы нашей стране! А нам с Вами — сил, чтобы сохранить и дальше развивать Одесский порт!
С наступающим Новым Годом! С Рождеством Христовым!»