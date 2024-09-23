«Одесса News» по случаю своего 10-летия получает поздравления от именитых одесситов

23 сентября 2024 года интернет-издание «Одесса News» отмечает своё 10-летие.

В редакцию приходит много поздравлений от друзей нашего издания, наших читателей. Часть из них мы публикуем.

Иван Русев, доктор биологических наук, почётный профессор, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Тузловские лиманы»:

«Вже третій рік йде повномасштабна війни рашистів проти України. Кожного дня ми чуємо і читаємо на різних інформаційних ресурсах про різні жахливі події в Україні під час жорстокої війни — про знищення природного середовища, про руйнування інфраструктурних об’єктів, про вбивства людей, про масову загибель дельфінів у Чорному морі. Серед тих, хто постійно пише про вплив війни на довкілля, особливо про вплив війни на природні екосистеми і біорізноманіття у Національному природному парку «Тузлівські лимани», можна виділити видання ОДЕССА NEWS. Кожного тижня наші колеги, друзі нашого національного парку і просто пересічні громадяни України завдяки вашому виданню можуть знайомитися не тільки з впливом війни, а і з буденним життям колективу національного парку- єдиного не окупованого на Азово-Чорноморському узбережжі України.

У важкі часи війни орди проти цивілізованої України, у часи випробування кожного з нас, кожного колективу, кожної громади, всієї української нації важливо зберегти можливість працювати і творити задля блага людей і природи. І я від імені колективу НПП «Тузлівські лимани» і особисто від себе бажаю вашому виданню багато читачів і довгих років життя, щоб нести в суспільство правдиву інформацію, добро і натхнення на Перемогу над варварами. Слава Україні!».

Иван Русев

Феликс Шиндер, музыкант, певец, проживающий сейчас в Париже и несущий за рубежом правду о реалиях военной Одессы:

«Шалом бонжур стильному и яркому как Элвис изданию Одесса News! Мои поздравления команде издания! Ваш почерк узнаётся и можно смело сказать: Вы держите фасон, а для одесского издания это самое важное, по моему мнению. Зай гезунд и фаршированную рибу вашему изданию на аманины. Если надо половину — скажите».

Феликс Шиндер (фото Игоря Коровина)

Виктория Мотричко, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка мира по шашкам:

«Уважаемая редакция Одесса News! Примите сердечные поздравления с 10-летием! Ваш труд и внимание к различным темам, которые вы охватываете, а также особое внимание к такому интеллектуальному виду спорта, как шашки, заслуживают особого уважения. Ваши материалы каждый раз знакомят читателей с разнообразными фактами этой увлекательной игры. Читатели ценят ваш профессионализм и интересную подачу, которая не только информирует, но и вдохновляет. Желаем вам дальнейших успехов, процветания и вдохновения в вашей работе! Пусть каждый ваш материал находит отклик в сердцах читателей! С уважением, Виктория Мотричко».

Виктория Мотричко

Ксения Заставская (Оксана Присяжнюк), украинская писательница, киносценаристка

«Хочу щиро привітати чудове одеське новинне інтернет-видання «Одесса News» з ювілеєм! Відомому виданню виповнюється 10 років! Всі ці десять років кореспонденти першими сповіщають українців про новини нашого міста. І не просто сповіщають, а завжди роблять це в цікавій читачеві формі.

Мені надзвичайно приємно, що про всі мої здобутки теж першою сповіщає саме «Oдесса News», першою вітає і радіє разом зі мною! З кореспондентами видання завжди приємно і легко спілкуватися. Я щиро бажаю виданню цікавих і гарних новин, незабутніх зустрічей, творчого натхнення, успіху і процвітання! Моє улюблене видання, ціную вашу роботу, увагу, наснагу! Нехай ваші новини надалі будуть першими і найкращими».

Ксения Заставская

Лидия Корниенко, волонтёр, награждена нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «За содействие войску», участница телешоу «МастерШеф»:

«Хочу привітати інтернет-видання «Одесса News» із ювілеєм. Вже 10 років команда справжніх професіоналів допомагає одеситам тримати руку на пульсі останніх подій, довыдуватись про новини з Одещини, України та з усього світу. На сторінках порталу вже десятиріччя висвітлюється життя як простих жителів Одеси і гостей, так і визначних людей нашого міста. І зараз, коли дуже важливо утримувати наш інформаційний фронт проти підступної навали ворожих фейків, пропагандистів і провокаторів, «Одесса News» є надійним джерелом перевіреної інформації, а також новин, які допомагають хоч іноді відволіктися від сумних і тривожних думок, і згадати, що й під час війни є місце для радісних подій, добрих справ, посмішок. Дякую вам за це і прийміть мої щирі вітання з ювілеєм і побажання наснаги і натхнення у вашій справі!».

Лидия Корниенко

Александр Зулас, участник 24-й украинской антарктической экспедиции, гидрометеоролог:

«Шановна редакція «Одесса News»! Щиро вітаю вас з ювілеєм! Ваше видання вже багато років є невід’ємною частиною інформаційного простору Одеси, завжди залишаючись надійним джерелом актуальних новин та цікавих історій. Завдяки вашій професійній роботі, ми, одесити, завжди в курсі найважливіших подій, які відбуваються в нашому рідному місті. Як одесит і полярник, хочу висловити вам свою щиру вдячність за вашу важливу справу. Нехай ваша команда завжди буде натхненною, а кожен день приносить нові ідеї та можливості для розвитку. Бажаю вам невичерпної енергії, творчих успіхів і вдячних читачів! З повагою та найкращими побажаннями, Олександр Зулас, полярник з Одеси».

Александр Зулас

Нина Ляшонок, фотокорреспондент медиа-агентства «Укринформ»:

«Издание «Одесса News» празднует свой юбилей, 10 лет. 10 лет на пульсе новостной повестки Одессы, 10 лет независимой журналистики, 10 лет историй, интервью, репортажей. Хочу пожелать изданию, где я получила прекрасный редакторский опыт, дальнейшего процветания, возможности расширяться и не изменять своим принципам».

Нина Ляшонок

Юрий Работин, председатель правления Одесской региональной организации Национального союза журналистов Украины.

«Шановні колеги. Щирі та сердечні вітання Вам з нагоди Вашого першого ювілею. Тернистим шляхом Ви пройшли. Дві п’ятирічки поряд з нами. Відбулися. Себе знайшли. І були поряд з нами. Пишаюся, що Ви у мене є. Бо в Журналістиці усе життя моє. Щастя. Радощів. Здоров’я. Мирного неба. Творчого Благословіння Вам на теренах інформаційної діяльності нашого Міста-Героя. З великою повагою».

Юрий Работин

Георгий Делиев, народный артист Украины, лидер театра «Маски»:

«Поздравляю Одесса News с первым знаменательным и замечательным юбилеем! Желаю процветания компании, а также вдохновения и счастья всем сотрудникам издания! И побольше хороших новостей!».

Георгий Делиев

Борис Барский, режиссёр и директор одесского театра «Маски», народный артист Украины:

«Супер! Супер! Супер! Это я об «Одесса News». Не каждому изданию в наши смутные времена удаётся дожить до 10-летия. Вам удалось. Размещаемые Вами новости читаю. Они соответствуют моей концепции: хорошее притягивает хорошее, а плохое отталкивается и не прилипает. Приятно, что они появляются каждое утро в 7.40. Это по-одесски! Я Вас обожаю! С Днюхой! И счастья, счастья, счастья!».

Поздравления продолжают поступать…