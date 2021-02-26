«Тузловские лиманы» стали аэровокзалом для мигрирующих птиц

В Одесском Национальном природном парке «Тузловские лиманы» — время пик для мигрирующих птиц.

По мнению доктора биологических наук Ивана Русева, в эти дни парк можно назвать своеобразным транзитным «аэровокзалом «Амазония».

Эколог пишет, что последний лёд на водоемах в НПП «Тузловские лиманы» растаял.

«В аэропросторе — в небе, на воде, над степью и полями птичья суета — непрерывные взлёт и посадка! На горизонте ещё можно что-то разглядеть заметно, как на фоне вечерней зари летят стаи лебедей-кликунов. За ними ещё летят, и летят…, вдали, над лиманами, постепенно нарастают голоса диких гусей и краснозобой казарки», — делится своими наблюдениями в Facebook Иван Русев.

«Они летят с юго-запада на северо-восток. За три часа к лиману подлетело больше 50 стай гусей, общим количеством более 10 тысяч птиц. Пересчитал всех водоплавающих птиц на лимане Малый Сасык, оказалось около 50 тыс. диких уток, белолобых гусей, лебедей, пеганок. Такого количества водоплавающих птиц на Кордоне одновременно, в один день, у нас ещё не было».

Большое количество птиц Иван Русев объясняет спадом браконьерского беспредела: «Надёжная охрана на Кордоне «Тузловская Амазония» в НПП «Тузловские лиманы», где несколько лет назад здесь творился браконьерский беспредел, даёт уже свои плоды. Сейчас здесь настоящий и безопасный транзитный вокзал для мигрирующих птиц».

«Таких мест для дикой природы и перелётных птиц в Украине становится всё меньше и меньше, и наша святая обязанность охранять их как зеницу ока!», — резюмирует учёный.

Как сообщала Одесса News, во время обследования территории Одесского Национального природного парка «Тузловские лиманы» в феврале 2021 года найдены древние останки неустановленного доисторического животного.

Фото: Facebook

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