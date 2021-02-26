За вмешательство в избирательный процесс будут судить бывшего одесского депутата

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата одной из политических сил, подозреваемого в подкупе члена избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре прошлого года правоохранители задержали депутата во время подкупа члена одной из территориальных избирательных комиссий в Одесской области.

«Выяснено, что депутат за 25 тыс грн предложил не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии на одном из округов в Подольском районе», — говорится в информации ведомства.

Мужчина задержан во время передачи части неправомерных средств в сумме 10 тыс гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области.

Кстати. Подозреваемый чиновник — Александр П. возглавлял управление ЖКХ в Подольском горсовете. Он подкупал членов избиркома, чтобы они не регистрировали списки партии Смешко «Сила и честь». Сам подозреваемый входит в местную команду «За майбутнє».

Как сообщала Одесса News, прокуроры Раздельнянской местной прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей главы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах нардепов в июле 2019 года, которая подозревается в растрате и присвоении бюджетных средств в сумме 800 тысяч гривен.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod