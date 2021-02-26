В Одессе по графику ведётся ремонт Новощепного ряда, чтобы завершить к маю

В Одессе продолжается второй этап капитального ремонта Новощепного ряда, который предусматривает закрытие части улицы Водопроводной, на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная».

Наш корреспондент передаёт с места ремонта, что состоянием на сегодняшний день ведутся работы по обновлению инженерных сетей через улицу Водопроводную: водоснабжения, водоотвода и канализации, газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационных сетей и сетей наружного освещения.

Также проводятся работы по устройству нового основания на тротуарах и укладке тротуарной плитки. Также продолжаются работы по устройству основания под трамвайное полотно. На участке от ул. Екатерининской до ул. Водопроводной устанавливаются рельсошпальная решётка и сами рельсы.

Как сообщала Одесса News, работы, заказчиком которых выступает Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, планируется завершить до мая 2021 года.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров