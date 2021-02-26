Официальные представители Одессы начали работу в Риме, Генуе и Неаполе

В результате недавних переговоров руководства одесской мэрии с Амбассадором Одессы в Италии господином Аттилио Маллиани принято решение открыть офисы Амбассадора Одессы в Риме, Генуе и Неаполе.

Официальное их открытие будет проведено по завершении карантина, — информирует сайт горсовета.

«Мы хотим максимально расширить сеть таких офисов для того, чтобы одесские бизнесмены, находясь в заграничных командировках, могли обратиться к нашим специалистам и получить полную информацию о местных инвесторах, бизнесменах и проектах, а также представлять свой бизнес Made in Odessa. Это позволит активнее развивать партнёрские отношения между нашими странами и городами», — отметил заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Кстати. Проект «Амбассадоры Одессы» начал работу в июне 2020 года. На данный момент у Одессы уже есть 4 Амбассадора в Италии, Франции, Польше и Марокко. Амбассадор города — это человек, который способствует развитию информационного, экономического и культурного сотрудничества, тем самым формируя и повышая имидж и престиж города на международной арене. Амбассадорами могут быть представители науки, политики, информационных технологий, культуры, туризма, бизнес-сектора, а также общественные деятели.

Первыми Амбассадорами Одессы стали советник Одесского городского головы по международным вопросам Аттилио Маллиани, который стал Амбассадором в Итальянской Республике, в частности в городе-побратиме Генуе; руководитель украинской ассоциации «Марсель-Одесса» Наталия Мейер-Добрянская, которая представляет Одессу во Франции.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 ода в Одессе состоялось первое официальное заседание нового коллегиального органа, созданного при Одесском городском голове — Одесское объединение национальностей.

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