Одесская мэрия намекнула китайцам о не врученном ими 8 лет назад подарке

Управление капитального строительства одесской мэрии (УКС) заказало проект капремонта элементов благоустройства в районе центральной аллеи парка Победы, связанного с установкой беседки, которую китайцы виртуально подарили Одессе ещё в 2013 году.

Как сообщает «Пушкинская», беседка — это подарок города-побратима Одессы из КНР Циндао к 20-летию побратимских отношений между городами. О том, что её планируют поставить в нашем городе, стало известно ещё в 2013 году. Об этом во время визита в Поднебесную сообщал экс-мэр Одессы Алексей Костусев. Муниципалитет должен был определиться с локацией для установки, после чего беседку собирались привезти в Одессу. Но после отстранения Костусева с поста мэра о беседке забыли.



В УКСе отметили, что уже проинформировали китайскую сторону о своих планах принять беседку и установить её.

Ориентировочный вес беседки — 4,7 тонны. Для её установки нужно построить фундамент, а после работ — восстановить прилегающую территорию в парке Победы. За неё чиновники заплатят 47,5 тысяч гривен.

Фото: Думская

Как сообщала Одесса News, в октябре в одесском парке Победы появился новый арт-объект — скульптура молодого украинского художника Леся Панчишина под названием «Лелеченьки» в виде гнезда аистов.

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