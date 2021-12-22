Тендер на «Большую реставрацию» Одесского художественного музея провалился

Реставрация старинного здания Одесского художественного музея на улице Софиевской откладывается — соответствующие торги будут проводить заново.

По информации сайта электронных торгов Prozorro, причиной отмены запланированного на сегодня, 22 декабря, аукциона стала нехватка тендерных предложений (их поступило менее двух).

По информации ТАЙМЕРа, ранее торги пыталась блокировать связанная с одесским бизнесменом Русланом Тарпаном фирма «Укрспецпроект», которая сочла условия отбора дискриминационными. Она подала жалобу, но её рассмотрение коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) прекратила.

Как сообщала Одесса News, департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации готов потратить на ремонт Одесского худмузея 142 857 204 гривны, а из госбюджета на те же цели выделяются 15 миллионов гривен по президентской программе «Большая реставрация».

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