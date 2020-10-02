Ремонт вызволенного из плена «Яны Капу» составит 5 миллионов гривен

Освобождённый из российского плена буксир «Яны Капу» будет отремонтирован вдвое дешевле, чем было заявлено в тендерной документации — почти за 5 миллионов гривен.

Такие данные следуют из результатов торгов, опубликованных на Prozorro.

Победителем определено малое частное предприятие «Производственно-коммерческая фирма «ТОС» с предложением 4 989 000 грн при стартовой цене 10,270 млн грн (с НДС) за доковый ремонт судна.

После обоснования победителем аномально низкой цены это предприятие победило в тендере. Согласно документации, торги состоялись 18 сентября, а 30 сентября с победителем заключён контракт.

В тендере принимали участие 8 частных компаний. Государственные предприятия предложений на тендер не подавали.

Заказчиком тендера выступила воинская часть А0456.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года в результате блокировки морского судоходного Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе, корабельно-катерная группа ВМС ВС Украины в составе малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск», «Никополь», рейдового буксира «Яны Капу», направлявшаяся из Одессы в Мариуполь, не смогла пройти через Керченский пролив, и была захвачена. В результате захвата Украине был причинён материальный ущерб на 260 млн грн.