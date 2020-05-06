В Одессу после плена и ремонта вернулся буксир «Яны Капу»

Украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из российского плена и длительных работ по восстановлению на военно-морской базе г.Очаков вернулся в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



«Украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из российского плена и длительного ремонта в военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу. Экипаж буксира провёл серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать в военно-морскую базу «Юг» для продолжения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, буксир прибыл своим ходом. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзыло.

По его словам, работы было много — восстановили те повреждённые места, где были тараны, когда их 25 ноября 2018 года пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации. Тогда российский корабль «Дон» дважды таранил «Яны Капу», в результате чего был повреждён главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

«Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы её заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели — делали всё для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи», — рассказал Будзыло.

Сейчас экипаж рейдового буксира, который с мужеством прошёл все испытания и плен в России, продолжает нести службу вместе. Вернулась на буксир и легендарная корабельная во втором поколении собачка Джесси. Когда экипаж захватили в плен, она ещё 8 месяцев находилась на территории пограничной службы России, а затем её передали семье украинского моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В международных водах в районе Керченского пролива пограничная корабельная группа Российской Федерации в составе кораблей, истребителей и вертолётов совершила нападение на украинском корабли и, применив оружие, захватила в плен 24 члена экипажей, трое из них получили ранения.

Фото: Думская

Видео: Минобороны