8,5 тонн пальмового масла вылилось в акваторию порта Южный

Государственная экологическая инспекция Украины установила факт загрязнения внутренних морских вод Украины, в частности, акватории порта Южный, в результате сброса пальмового масла с теплохода Stavanger под флагом Тувалу, убытки оценены в 2,4 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

«30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии произошёл сброс пальмового масла с судна Stavander (флаг Tuvalu) в морском порту Южный. Государственная экологическая инспекция осуществила расчёт убытков, причинённых государству согласно «Такс для исчисления размера возмещения убытков, причинённых вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины», — отметил Фирсов.

По данным АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8 тыс. 437 кг, а сумма ущерба — 2 млн 416 тыс. 557 долларов.

Фирсов констатировал, что «это значительный размер штрафа, и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы должны выставлять претензию согласно объёмов загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай. Поэтому компенсация может лечь не только на владельца».

Согласно требованиям законодательства, принято решение задержать судно, пока собственник не возместит нанесённые убытки. Эта ситуация не может оставаться без справедливой реакции, акцентировал глава Госэкоинспекции.

Одновременно Фирсов добавил, что «тяжких последствий для окружающей среды удалось избежать, большинство работ по ликвидации последствий разлива уже завершены».

Кстати. Тувалу — тихоокеанское государство в Полинезии. Протяжённость прибрежной полосы — 21 км, расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Острова разбросаны на 350 км, расстояния между соседними островами располагаются в интервале от 50 до 100 км. Общая площадь суши — 26 км².