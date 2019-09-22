Кому не холодно, может купаться: морская вода чистая

По результатам мониторинговых лабораторных исследований морская вода на пляжах Одессы в норме.

Об этом сообщает ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Сообщается, что работники этой лаборатории проверяли качество морской воды в местах массового отдыха одесситов и гостей города.

Отмечается, что отобранные пробы морской воды в определённых контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям.