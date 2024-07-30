Открытых пляжей в Одессе стало больше

Зоны для оздоровления и купания в Одесской области постепенно дополняются.

Ещё дополнительно восемь пляжных участков в Одессе считаются официально открытыми, — сообщает Одесская облгосадминистрация.

Среди них: «Буфет» на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, «Чайка», «Андерхил».

ООГА предупреждает, что во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в тёмное время суток пребывание людей у ​​моря запрещено.

Одесса News сообщала, что в начале лета в Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра» на 10-й станции Большого Фонтана, «Паблик» на 12-й ст Фонтана, «Гранд Петин» на 13 ст. Фонтана, инклюзивный пляж в районе «Дельфина»(рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия) и два пляжа Red Line (Аркадия).

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