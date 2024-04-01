Откроются ли в Одессе пляжи нынешним летом

В Одессе планируют открыть пляжи на летний сезон после проверки соответствующих служб.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в комментарии «Суспільному».

Он напомнил, что в конце прошлого лета в Одессе открыли шесть пляжей для оздоровления военных и их семей, а также предупредил, чтобы одесситы и гости города не посещали опасные стихийные пляжи.

«Вы так называете — «пляжный сезон», мы немного по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина. А вторая – стихийные пляжи, образовавшиеся в городе. Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать людям возможность пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие», — сказал Кипер.

По его словам, чтобы открыть пляжи после майских праздников, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами.

«Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся на составляющую безопасности в Одессе, в последнее время в Одессе очень напряженно с этим, но, по возможности, будем открывать», – заявил глава ОГА.

На вопрос, ожидается ли в городе увеличение количества туристов, председатель ОГА ответил, что жизнь продолжается и видеть очереди на въезд в Одессу в прошлом году было приятно: «Мы для этого в прошлом году открывали пляжный сезон: оздоровить людей, дать городу нашему и региону нашему дыхание. Чтобы люди понимали, что несмотря на то, что враг постоянно нас атакует, жизнь существует».

Одесса News информировала, что вечером 28 марта на одном из пляжей Одессы произошёл сильный взрыв — детонация выброшенной из-за штормовой погоды на берег противокорабельной мины.

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