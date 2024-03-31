Сегодня одесситы — христиане западного обряда празднуют Пасху

31 марта Воскресение Христово празднуют католики, часть греко-католиков и протестантов, а также Финляндская Православная Церковь.

Пасха является самым древним и самым главным христианским праздником всего богослужебного года и приурочен он Воскресению Иисуса Христа. Для христиан этот день символизирует победу жизни над смертью, освобождение от тяжестей греха, переход из состояния несвободы в царство свободы и любви.

Согласно Евангелиям, после того, как Иисус пришёл в Иерусалим, был предан и казнён на кресте, а затем похоронен в пещере преданными учениками — Он воскрес. В воскресный день, придя к Его гробу жёны-мироносицы обнаружили, что место захоронения пусто. Вместо этого увидели ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Вскоре одной из них явился Христос, которого она восприняла сначала за садовника, и сказал о своём воскресении. Радостная весть чрезвычайно быстро распространилась Иерусалимом, а затем и всей Иудеей.

Празднование Пасхи у западных и восточных христиан почти не отличаются в основных принципах празднования. Правда, дата празднования отличается. Обычно западные христиане встречают Воскресение Христово раньше, чем восточные, но иногда даты совпадают.

Пасха восточного обряда в 2024 году приходится на 5 мая, и эта дата общая и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живёт по новоюлианскому календарю, ведь календарная традиция по вычислению Пасхалии является общей для всех поместных Православных церквей.

Праздничные богослужения католиков Одессы начались субботним вечером.

31 марта Одесская областная филармония приглашает по случаю Пасхальных праздников на особый концерт классической музыки при свечах. Это будет незабываемый вечер магии и изысканности. Приходите к 19 часам и наслаждайтесь потрясающей атмосферой, которую создадут виртуозные музыканты при свете сотен свечей.

В этот же день Одесский театр оперы и балета приглашает зрителей на концерт органной музыки. В 19 часов Вас ожидает встреча с западноевропейской и отечественной классикой.

Редакция издания Одесса News поздравляет своих читателей со Светлым праздником Воскресения Господнего и выражает уверенность, что этот Праздник укрепит нашу веру и принесёт скорейшую Победу.

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