Сегодня Пасха: Христос Воскрес! Воскреснет Украина!

Сегодня Светлое Христово Воскресение — Пасха.

Пасха для нас всегда была праздником праздников, а также днём, определяющим жизнь человека и семьи на весь последующий год, до следующей Пасхи. Люди верили, что на Пасху «Бог счастье делит».

Третий год подряд праздник Воскресения Христова особенный для каждого из нас. Он проходит в ожесточённой борьбе с врагом — страной-оккупантом Россией.

Испокон веков Пасха — это праздник победы жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом. Но во время войны он приобретает исключительный символизм. Но мы верим, что в этом году Пасха придаст украинцам ещё большую веру в Победу. Как Иисус победил смерть, так и Украина победит врага.

Нужно помнить, что сегодня наша Победа – в руках украинских воинов и каждого из нас. Поэтому важно не сбавлять помощь, поддерживать защитников и их семьи. Ведь Воскресение Христово наши воины будут отмечать на передовой, защищая будущее Украины.

Многие задаются вопросом: уместно ли празднование Пасхи во время войны? Однозначно – да! Потому что наши, украинские традиции и обычаи – это ценности, это стержень, придающий силы выстоять и верить в победу!

Верим в наших защитников и Украину!

Сегодня, 5 мая, с 5 утра, учитывая комендантский час, почти 500 культовых сооружения региона начали религиозные богослужения по случаю празднования Светлого Христова Воскресения.

В Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы состоялся Крестный ход. Праздничное Богослужение возглавляет митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

К одесситам с Пасхальным приветствием обратился мэр города Геннадий Труханов, который напомнил, что «третий год мы празднуем этот день в условиях полномасштабной войны. Но мы празднуем его на своей земле. И, несмотря на все попытки врага лишить нас будущего, мы верим в то, что свет победит. Господь даёт нам силы и стойкость. Наша вера – это то, что делает нас несгибаемыми, а значит – непобедимыми». Одесский городской голова пожелал крепкого здоровья, сил, духовной стойкости, добра и благополучия.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! — ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Фото: Одесская епархия

Видео: «Одесса»