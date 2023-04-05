Одесса печёт паски для Херсона

Выпекание пасхальных куличей уже стало доброй традицией в Одессе.

До полномасштабного вторжения это происходило в рамках благотворительного марафона «К светлому дню – светлые поступки» для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, детей из малообеспеченных семей, онкобольных, детей с особыми образовательными потребностями, — информирует официальный сайт «Одесса» госовета.

С прошлого года одесситы начали отправку пасхальных куличей защитникам Украины и жителям Николаева и Харькова.

В этом году эта традиция продолжается.

Машины с пасхальной выпечкой уже направляются в Херсон, который находится под постоянными вражескими обстрелами.

Как сообщала Одесса News, в этом году украинцы будут праздновать Пасху 16 апреля.

Фото и видео: «Одесса»

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