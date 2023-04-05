«Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей

КП «Одесгорэлектротранс» приглашает 9 апреля на экскурсию в свой музей.

Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания. Как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта.

А ещё вас ждёт приключение!

Приходите к 12 часам.

Адрес: Алексеевская площадь, 21а (конечная остановка трамваев №№ 11, 12).

Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено.

Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь по телефону : +380 50 399 4211 или +380 48 717 54 54.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod