Судно из Африки, которое направлялось в Украину, затонуло в водах Турции

Судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое направлялось в Украину, затонуло вблизи Анталии (Турция).

Об этом 5 апреля проинформировала турецкая береговая охрана, — пишет ГОРДОН.

Сообщается, что судно направлялось из турецкого порта Искендерун в украинский порт Измаил Одесской области. Затонуло оно в 37 км от побережья Анталии в Средиземном море. Название судна не сообщается.

Установлено, что на судне находились 14 членов экипажа – граждане Сирии. Пять членов экипажа были спасены вертолётами и проходящим мимо района кораблекрушения торговым судном.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести членов экипажа. К поисково-спасательной операции привлечены два вертолёта и два фрегата турецких ВМС.

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа прошлого года.

Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, что косвенно спасло от голода более 100 млн человек. 17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу «зернового коридора» продлевали.

За время действия «зернового соглашения» из украинских портов, по данным ООН, вывезли почти 27 млн тонн зерна.

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