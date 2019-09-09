Двое граждан Турции пытались подкупить одесских пограничников

В Одесском аэропорту два гражданина Турции пытались подкупить сотрудника Госпогранслужбы, чтобы попасть в Украину.

Как сообщает Госпогранслужба, авиарейсом из Стамбула в пункт пропуска «Одесса-авиа» на пограничный контроль прибыл гражданин Турции, которому по результатам беседы было отказано в пересечении государственной границы. Однако 21-летний мужчина предложил инспектору пограничной службы 1000 долларов США за содействие в пропуске в Украину себя и своего друга, которому также было отказано во въезде.

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы зафиксировали попытку втягивания пограничника в противоправную деятельность путём дачи денежного вознаграждения в размере 650 евро и 160 долларов США.

Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и напоминают, что за дачу взятки и его получение наступает уголовная ответственность.

Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполицию для открытия уголовного производства по ст.369 УК.

Отмечается, что в последнее время увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы именно гражданами Турции. Не исключено, что они предлагают неправомерную выгоду пограничникам, пытались таким образом легально попасть в Украину, чтобы в дальнейшем попробовать незаконным способом попасть в страны ЕС.

Фото: Госпогранслужба