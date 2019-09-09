В Одесской области на границе с Молдовой открыли контактный пункт

В совместном украинско-молдавском пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» состоялось открытие контактного пункта.

Как сообщает Госпогранслужба, мероприятие состоялось при участии сотрудников пограничных и таможенных ведомств Украины и Республики Молдова, руководства миссии EUBAM, представителей Международной организации по миграции и Представительства ЕС в Молдове.

«Контактный пункт — это форма сотрудничества между пограничниками Украины и Молдовы. Он будет обеспечивать сотрудничество и круглосуточное взаимодействие пограничников двух стран, а также способствовать обмену информацией, направленной на борьбу с трансграничной противоправной деятельностью на украинско-молдавской границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для персонала контактного пункта оборудованы отдельные помещения в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», где пограничники имеют доступ ко всем необходимым информационным базам данных, представляющих взаимный интерес, в частности, об изменениях в законодательстве обеих стран по пограничным вопросам; чрезвычайным ситуациям в приграничных контролируемых районах; лицах и транспортных средствах, пересекающих украинско-молдавскую государственную границу и которым отказано во въезде и другую информацию.

Отмечается, что пограничники Белгород-Днестровского отряда в рамках проекта «Совершенствование интегрированного управления границами на украинско-молдавской границе» получили от Международной организации по миграции международной технической помощи на обустройство контактного пункта «Паланка» на общую сумму 416 000 гривен. В рамках этого проекта пограничники получили современное IT-оборудование, средства связи, офисную мебель, бытовую технику, а также аппаратное и программное обеспечение.

Фото: Госпогранслужба