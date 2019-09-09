На Президентском сайте появилась петиция в поддержку одесского музейщика

На сайте Президента Украины появилась петиция с требованием восстановить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда и переподчинить Одесский художественный музей городскому совету Одессы или Министерству культуры Украины.

Петиция опубликована на сайте Президента 7 сентября. Её инициатором стала одесситка Анна Филимонова.

«Обращаемся к господину Зеленскому и требуем восстановить Ройтбурда в должности директора и положить этим конец его преследованию и травле. Также просим переподчинить музей городу или профильному министерству. Это не очень логично и даже немного абсурдно, что областные депутаты, которые не имеют необходимого образования и отношения к городу, решают, как будут развиваться городские музеи»,- говорится в тексте обращения.

Как отмечается в тексте петиции, за время, пока Ройтбурд был директором, «музей стал любимой локацией одесситов и гостей города».

На момент публикации петицию поддержали 1663 человека.

Как сообщала Одесса News, 4 сентября сессия Одесского облсовета по инициативе депутатов фракции «Оппозиционный блок» приняла решение уволить Ройтбурда с должности директора музея, а руководству облгосадминистрации провести конкурс на замещение вакантной должности.



7 сентября полторы тысячи одесситов приняли участие в митинге под лозунгом «Верните нам Ройтбурда» возле здания областного совета. Жители города требовали от Одесского облсовета отменить решение внеочередной сессии о досрочном расторжении контракта с Александром Ройтбурдом.