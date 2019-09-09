Одесситка стала лучшей каратисткой на чемпионате в Японии

Одесситка, каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей турнира серии Karate1 Premier League в Токио.

Всего у сборной Украины на этих соревнованиях две медали — «золото» и «бронза», сообщает Укринформ.

Награду высшей пробы Украине принесла Анжелика Терлюга (до 55 кг), победившая в финале Вен Цзю-Юн из Тайбэя со счетом 3:1.

Бронзовую награду завоевал львовянин Станислав Горуна (до 75 кг), уступивший в полуфинале Рафаэлю Агаеву из Азербайджана.

Как сообщала Одесса News, Терлюга и Горуна выиграли медали на Европейских играх в Минске. Горуна стал чемпионом, а Терлюга завоевала «серебро».