В Одессе проходит Чемпионат Украины по таиландскому боксу: к спортсменам пришёл мэр

C 22 по 25 июля в Одессе проходит Чемпионат Украины по таиландскому боксу Муэй Тай среди молодёжи (U-23), юниоров и юношей. Поприветствовать юных тайбоксёров пришёл Одесский городской голова, Президент Европейской федерации таиландского бокса Геннадий Труханов.

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, на соревнования приехали спортсмены из 16-ти областей Украины и г.Киева.

«Пока политики говорят, мы с вами вместе объединяем Украину. Я очень рад, что это делаете именно вы – молодые ребята, будущее Украины», — отметил мэр Одессы.



Труханов отметил, что 21 июля на 138-й сессии в Токио Международный олимпийский комитет принял решение о признании таиландского бокса олимпийским видом спорта, и поздравил тайбоксёров с принятием в большую олимпийскую семью, подчеркнув, что это стало возможным благодаря огромному желанию, последовательным и слаженным действиям многих сторон.

«Это путь длиною более 25 лет. И мне очень приятно, что я принимал участие в становлении таиландского бокса как олимпийского вида спорта. Мы создали национальную федерацию таиландского бокса, воспитали лучших тренеров мира. Украина вот уже 20 лет входит в тройку сильнейших команд мира. И самое главное – сегодня продолжаем растить патриотов Украины, людей с активной жизненной позицией, а также популяризировать здоровый образ жизни», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 23 июля в столице Японии пройдёт официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Торжественное событие на Национальном стадионе в Токио начнётся в 14.00.

Фото: «Одесса»

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