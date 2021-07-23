Одесский портовый музей пополнился новыми экспонатами

В музее истории Одесского порта им.Франца де Волана торжественно открыли стенд, посвящённый заслуженному портовику, начальнику грузового района и морского вокзала в 1960-80 гг. Серафиму Кочеткову.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морского порта.

Отмечается, что на церемонию открытия пришли начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ») Максим Лапай, почётный президент Одесского порта, Герой Украины Николай Павлюк, председатель профсоюза РМТ Одесского порта Владимир Зайков, родные Серафима Кочеткова — дочь Наталья, внучки и правнуки.

«История порта состоит из историй отдельных людей, таких как Серафим Кочетков, — обратился к присутствующим Максим Лапай. — И очень хорошо, что стенд, посвящённый заслуженному портовику, находится в музее порта, куда есть доступ одесситов и гостей нашего города, и где могут предоставить всем желающим дополнительную информацию о Серафиме Фёдоровиче и других выдающихся портовиках, внесших значительный вклад в развитие порта и отрасли».

Николай Павлюк, который хорошо знал Серафима Фёдоровича по работе, высоко оценил его заслуги в руководстве пассажирским подразделением порта.

«Такого багажа знаний и опыта в сфере пассажирских перевозок, как у Серафима Фёдоровича, в порту не было ни у кого. Он был известен в порту, в пароходстве, глубоко уважаемым человеком в городе, — отметил Герой Украины.

От имени детей, внуков и многочисленных правнуков Кочеткова за внимание к его памяти выразила благодарность руководству Одесского морского порта дочь ветерана Наталья Серафимовна Бобровничая, доцент Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

Кстати. Серафим Кочетков с 1940 по 1956 год был кадровым военным. Прошёл огненными дорогами Великой Отечественной с первого до последнего дня: отступал с боями вместе с Южным фронтом от самой границы в 1941 году, оборонял Кавказ, участвовал в освобождении Украины в составе отдельной Приморской армии, в 1944-45 годах воевал на 1-м Белорусском фронте, освобождал Белоруссию и Польшу, был участником Берлинской операции.

Командирский опыт и навыки воинской дисциплины пришлись кстати подполковнику запаса Серафиму Кочеткову при работе в Одесском порту сначала диспетчером, а с 1962 года начальником 3-го грузового района порта. В составе района функционировал участок пассажирских перевозок, который сейчас принято называть старым Морвокзалом. Это был комплекс из одно- и двухэтажных зданий и складских помещений в корне Военного мола. В те времена к причалам Военного мола швартовалось немало судов. Это были комфортабельные теплоходы ЧМП, обслуживавшие Крымско-Кавказскую линию, и возившие туристов вокруг Европы. Среди них легендарные «Адмирал Нахимов», «Победа», «Грузия», «Латвия», «Иван Франко», «Тарас Шевченко» и др. От причалов старого морского вокзала Одессы выполняли регулярные рейсы пассажирские суда каботажного плавания, в том числе теплоходы на подводных крыльях, ходившие в направлении Измаила, Ялты, Николаева и Херсона. В 1964 году было обслужено 2,5 миллиона пассажиров. Такие объёмы требовали от коллектива и его руководителя высокой организованности и профессионализма.

С введением в эксплуатацию пассажирского комплекса на Новом молу Кочеткову доверили возглавить и его. Пассажирские сообщения вышли на более высокий уровень. Одесский порт уверенно удерживал за собой первое место по объёмам пассажирских перевозок среди всех портов Советского Союза. Создавались новые пассажирские линии, открывались круизные маршруты по Средиземному морю и вокруг Европы.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Одессе открыли Стелу памяти павших военных моряков в Практической гавани.

Фото: Администрация Одесского морпорта

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