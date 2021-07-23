Не «завияться» ли вам на «Вия» в Одесский русский театр

Сюжет повести Николая Васильевича Гоголя «Вий» — один из самых таинственных, пугающих и увлекательных сюжетов классической литературы.

Жанр спектакля «Вий» — мюзикл, а специфику этой масштабной постановки можно, используя «киношную» терминологию, назвать спецификой блокбастера. Действительно, «Вий» — это своеобразный театральный блокбастер — с масштабными костюмированными сценами, танцами, песнями, очень сложными и зрелищными трюками и спецэффектами.

Три ночи в зловещей заброшенной церкви, у гроба ведьмы предстоит отстоять главному герою спектакля — Хоме Бруту, и каждая следующая ночь будет страшнее предыдущей… Но, как и в повести Гоголя, страшные мистические сцены перемежаются бесшабашно-весёлыми и жизнерадостными зарисовками украинского козачьего быта. А неожиданный финал спектакля удивит даже тех, кто знает повесть Гоголя наизусть…

«Вий» — это зрелище с большой буквы, которое Вы должны увидеть!



В спектакле принимают участие исполнительницы народных песен А.Ковтун и Л.Сорока, этнический хор Одессы, детский хор «Забава», хореографический ансамбль «Калейдоскоп».

Цена билетов от 60 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 25 июля, воскресенье, 19:00

Место проведения: Русский театр

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