На Одесской киностудии пройдёт самый масштабный семейный Halloween

Самый масштабный семейный костюмированный фестиваль Halloween вновь порадует своих поклонников!

31 октября и 1 ноября территория Одесской Киностудии превратится в мир красочных костюмов, ярких образов, ужастиков, дрожи мурашек в коленках и по коже!

Потусторонние явления и невероятная мистика – и всё это 2 дня праздника! 2 дня в году, когда можно перевоплотиться в новый образ и получить яркий заряд эмоций. За 2 дня фестиваля можно перевоплотиться в 2 разных костюмированных образа. Прийти всей семьей повеселиться и стать обладателем множества призов.

Семейный костюмированный фестиваль это:

30 атмосферных фотозон;

шоу-программа ведущего;

хореографические постановки;

кавер-бенды;

food court с тематическими блюдами;

квесты;

детская зона;

конкурсы и розыгрыши призов;

Фестиваль проводится 5-й год подряд. Здесь можно будет испробовать чарующие блюда тематических фуд-кортов; не дать своему инстаграму скучать в ближайший год – невероятные фотозоны и тонны декораций ждут фото именно с тобой; окунуться в заколдованное пространство: вампиры, дементоры, оборотни, приведения и многие другие персонажи — ждут тебя.

Фестиваль будет проходить с соблюдением карантинных мер. При входе будет осуществляться температурный скрининг, на территории будут размещены средства дезинфекции, а также соблюдаться масочный режим.

Цена билетов от 120 до 150 гривен. Их можно купить здесь. Дети до 7 лет бесплатно.

Дата и время начала: 31 октября, суббота, 13:00

Место проведения: Одесская киностудия