В Одессе установили памятник писателю Бунину

23 октября на ул. Княжеской, 27 в Одессе состоялось открытие памятного знака писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Алексеевичу Бунину.

Как сообщает официальный сайт города, памятный знак установили возле дома, в котором Бунин провёл свои последние годы в Одессе перед эмиграцией. В этом году отмечается 150 лет со дня рождения писателя.



Дом на Княжеской известен как дом художника Евгения Буковецкого. В начале ХХ века Буковецкий был известен в кругу одесской интеллигенции благодаря творческим встречам, которые он проводил в своём особняке по четвергам и воскресеньям. В доме у Буковецкого, кроме Ивана Бунина, часто бывали писатели – Александр Куприн, Алексей Толстой, Корней Чуковский, известные художники – Кириак Костанди, Василий Кандинский, Пётр Нилус. Именно в этом дому Бунин работал над произведением «Окаянные дни», которое прославило его на весь мир.

Инициаторами установки памятника стали Владислав и Алёна Медведские – владельцы мемориальной квартиры-музея Буковецкого. Они же взяли на себя все расходы, связанные с установкой памятного знака. Воплотил идею известный одесский и украинский скульптор Серафим Чаркин.

На постаменте памятного знака есть гравировка – логотип ЮНЕСКО, поскольку Одесса с 2019 года состоит в этой организации, и писательское перо.

Как сообщала Одесса News. 2 сентября 2020 года на Аллее Звёзд по улице Ланжероновской в Одессе состоялось торжественное открытие табличек с новыми именами известных деятелей культуры, прославивших город, в том числе Ивана Бунина.

