COVID-19 в Одесской области: за сутки 10 умерших, 363 заболевших

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 363 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО.



Согласно статданным, на утро 24 октября в Одесской области с начала пандемии зафиксирован 21 491 случай коронавируса, 324 летальных случая (за последние сутки — 10).

Выздоровели всего 3 271 (за сутки — 1).

Продолжают болеть 17 896 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области был зафиксирован 571 случай заболевания и 3 смерти.