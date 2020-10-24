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COVID-19 в Одесской области: за сутки 10 умерших, 363 заболевших

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За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 363 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 24 октября в Одесской области с начала пандемии зафиксирован  21 491 случай коронавируса, 324 летальных случая (за последние сутки — 10).

Выздоровели всего 3 271 (за сутки  — 1).

Продолжают болеть 17 896 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области был зафиксирован 571 случай заболевания и 3 смерти.

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