Украина приблизилась к 10-тысячному рубежу ежесуточного заболевания COVID-19

В Украине по состоянию на 5 ноября лабораторно подтверждено 430 467 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 850.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514). За вс` время пандемии в Украине заболело 430 467 человек», — говорится в сообщении.

Всего за все время пандемии в Украине умерли 7 924 человека, за прошедшие сутки умерли 193 пациента.

Также за последние сутки госпитализированы 1 269 человек. Выздоровели — 8 378 человек (всего — 184 782).

Осуществлено тестирований за сутки — 75 598, при этом методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742.

Проведено ПЦР-тестов всего — 3 470 669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

«Сейчас, с начала учебного года переболело COVID-19 всего 0,9% учащихся, что составляет 5 215 человек. С начала учебного года COVID-19 заболело 10 552 учителя. По состоянию на сегодняшний день на дистанционном обучении находится 912 учебных заведений», — сказал министр. Также Степанов сообщил, что с начала учебного года COVID-19 переболело более 5 тысяч учеников и более 10,5 тысяч учителей.

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 9 524 случая коронавируса.