В Европу возвращается полномасштабный карантин

Полномасштабный карантин возвращается в Европу.

Об этом свидетельствуют ведущие средства массовой информации европейских стран.

Правительство Венгрии вводит в стране комендантский час на 90 дней, сообщает Reuters. За нарушение масочного режима будут введены суровые штрафы. Школы останутся открытыми, как и магазины и рестораны. Футбольные матчи будут проходить в присутствии зрителей.

Власти Германии сворачивают традиционные новогодне-рождественские мероприятия. Так, в Нюрнберге решили отменить самую знаменитую в Германии и одну из лучших в Европе рождественских ярмарок.

Что сейчас запрещено во Франции, Германии, Польше, Италии, Испании, Чехии, Великобритании, Австрии, Словении, Бельгии видно из представленной Укринформом инфографики.

По данным Worldometer на утро 5 ноября лидерами по количеству заболевших по-прежнему являются являются США, Индия и Бразилия; в Европе — Франция, Испания, Великобритания: среди стран бывшего СССР — Россия, Украина и Казахстан.

Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано 48 438 944 случая заражения коронавирусом (+584 901 за сутки), в том числе 1 231 026 летальных (+10 491), выздоровели 34 674 519 (+316 910).

Как сообщала Одесса News, в Европе вновь началась активная фаза распространения эпидемии коронавируса.