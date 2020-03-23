В мире насчитали более 300 тысяч больных коронавирусом

Число подтверждённых случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 23 марта превысило триста тысяч человек.

Об этом информирует сайт Worldometers.

Согласно данным сайта, сейчас в мире зафиксировано 339 039 подтвержденный случай заболевания, 14 698 летальных исходов вследствие коронавируса и 99 014 случаев выздоровления пациентов.

Лидерами среди стран, пострадавших от мировой пандемии по количеству инфицированных, остаются Китай (81 093), Италия (59 138), США (34 758), Испания (28 768) и Германия (24 873).

Как сообщала Одесса News, 22 марта в Черноморск Одесской области из Турции прибыло грузопассажирское судно «Вильнюс», на борту которого на родину вернулись 38 украинцев.

Кстати. в Турции состоянием на утро 23 марта насчитывается 1 236 подтверждённых случаев коронавируса, 30 летальных исходов.