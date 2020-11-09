COVID-19: Лаборатории Одесчины за сутки зафиксировали 463 положительных теста

В прошедшее воскресенье лаборатории Одесской области зафиксировали 463 новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.
Согласно статданным, на утро 9 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 28 728 случаев коронавируса.
Всего от этой болезни скончались 420 пациентов (за последние сутки умерших нет).
Выздоровели всего 7 429 (за сутки 43) пациентов.
Продолжают болеть 20 879 жителей Одесской области.
Как сообщала Одесса News, За сутки в Украине зафиксировали 8 687 новых случаев COVID-19, а выздоровления — 2 277. Умерших за сутки 115.