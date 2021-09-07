На прошлой неделе в Одессе родились 178 детей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 178 новорожденных, в числе которых одна двойня.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что количественное превосходство на прошлой неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 92 маленькие одесситки и 86 юных одесситов.

«Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 68 малышей», — говорится в сообщении.

С 6 сентября 2021 года после плановой дезинфекции и косметического ремонта возобновил работу городской роддом №1. Таким образом, в настоящее время в Одессе приём беременных, рожениц и родильниц ведут пять городских родильных домов, а также областной перинатальный центр.

Как сообщала Одесса News, 2 сентября, в День Одессы, на свет появились 34 ребёнка, которые будут праздновать День рождения одновременно с Одессой. В числе новорожденных – 20 мальчиков и 14 девочек.

Фото: «Одесса»

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