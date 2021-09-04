В Одессе поздравили малышей, родившихся в День города

В Одессе уже стало доброй традицией поздравлять родителей и их малышей, родившихся в День города.

Как сообщала Одесса News, первым ребёнком, появившимся на свет в День рождения Одессы в нынешнем году, стала девочка Александра, родившаяся 2 сентября в 00:02 в городском роддоме №4.

По сообщению на официальном сайте города, от городских властей семья маленькой одесситки получила в подарок детскую коляску, которую вручила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

«Поздравляю всех малышей, которые родились в этот праздничный день, пусть растут здоровыми и радуют родителей. В Одессе за последние годы сделано и продолжает делаться очень многое для городской медицины. И дальше мы будем делать всё, чтобы юные одесситы появлялись на свет и росли в комфортном для жизни городе», – отметила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега.

Всего 2 сентября 2021 года в Одессе на свет появились 34 ребёнка, которые будут праздновать День рождения одновременно с Одессой. В числе новорожденных – 20 мальчиков и 14 девочек.

Наибольшее число новорожденных в День города увидели свет в городском роддоме №7 – 11 малышей. Здесь же родился самый крупный ребёнок 2 сентября – мальчик весом 4 400 граммов.

Фото: «Одесса»

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