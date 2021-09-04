В Одесском морпорту зафиксирован рекордный всплеск в перевалке зерновых и нефти

Объем перевалки грузов на причалах Одесского порта в августе составил 2 615,0 тыс. тонн, что на 760,5 тыс. тонн или на 41% превышает аналогичный показатель августа прошлого года.

Такова оперативная информация главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ»), обнародованная пресс-службой порта.

Отмечается, что рост объёмов грузов за прошлый месяц по сравнению с августом 2020 года зафиксирован по следующим позициям номенклатуры:

зерновые навалом: 991,4 тыс. тонн (+ 77%);

контейнеры в TEU: 54426 TEU (+ 7%)

нефть и нефтепродукты: 513,3 тыс. тонн (+ 298%).

Комментируя итоги работы предприятия в августе, начальник администрации Одесского порта Максим Лапай отметил резкий всплеск объёмов перевалки нефтеналивных грузов и хлебных навалом.

«Универсальность Одесского порта является его несомненным конкурентным преимуществом, — подчеркнул Лапай. — Это позволяет предприятию удерживать стабильно высокие производственные показатели в ситуации, когда конъюнктура на рынке складывается неблагоприятно для одного или нескольких видов груза. Например, в прошлом году, из-за неурожая мы потеряли значительные объёмы зерновых и, в то же время, портовые операторы перевалили рекордное количество металлопродукции. Август нынешнего года обозначился рекордным подходом флота с сырой нефтью и мощным стартом очередного зернового маркетингового года. Операторы нефтеналивных причалов и портовых элеваторов встретили ситуацию во всеоружии, что отразилось на показателях порта в целом».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время рабочей встречи в Одессе с представителями морской отрасли инициировал «Морской день» — специальный пленарный день Верховной Рады Украины, полностью посвящённый законопроектам портовой отрасли.

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