В Одесском порту завершилось строительство причала 1-з

В канун нового года подрядные компании завершили уборку техники и оборудования с поля построенного гидротехнического сооружения — причала 1-з.

Об этом сообщает пресс-служба ОФ ГП «АМПУ».

Отмечается, что новый причал имеет длину 254 метров, глубина возле границы — 12 метров, рассчитан на обработку судов класса «панамакс». Общестроительные работы на новом причале Андросовского мола Одесского порта завершены в полном объеме. Инженерная служба Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» начала подготовку сведений для оформления правоустанавливающих и разрешительных документов на эксплуатацию нового причала.

«Причал 1-з является ключевым технологическим звеном зерноперегрузочного комплекса ООО «Бруклин- Киев», пропускной способностью 4 млн тонн зерновых грузов в год», — говорится в сообщении.

Руководитель ГП «АМПУ» Александр Голодницкий подчеркнул, что первые работы по строительству причала были начаты более 7 лет назад и выразил «искреннюю благодарность руководству и коллективу филиала: взялись и сделали!»

По состоянию на 1 января 2020 года готовность причала составляла чуть более 70%. За год удалось выполнить весь объём работ, необходимый для сдачи причала «под ключ». В частности, были выполнены отсыпка т.н. откоса гидротехнического сооружения, армирование и заливка железобетонной верхней конструкции, прокладка подкрановых путей для передвижения судопогрузочных машин, всех инженерных коммуникаций, обустройство пескоулавливателей, сооружена канализационно-насосная станция, завершено дноуглубление операционной акватории причала и водных подходов к нему. На финальном этапе строители оборудовали лицевую стенку причала системой отбойных устройств (кранцев).

Одесса News информировала о ходе в Одесском порту работ по дноуглублению.

Фото: пресс-служба ОФ ГП «АМПУ»