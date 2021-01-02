С 1 января в Украине снова пересчитывают пенсии: кому и сколько

В Украине с 1 января начинается перерасчёт пенсий лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет — для женщин.

Об этом говорится в информационном календаре повышений пенсий в 2021 году, подготовленном Министерством социальной политики.

«В целом повышение пенсий в 2021 году получат около 10 миллионов пенсионеров. Происходить это будет в 5 этапов для различных категорий», — информируют в ведомстве.

Согласно графику, с января повышение выплат с 2 100 до 2 400 гривен пройдёт для пенсионеров старше 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин.

Также продлится выплата ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гривен для лиц в возрасте от 80 лет и минимальной пенсионной выплаты в 2 600 грн при наличии у них страхового стажа 20-25 лет и более, а одиноким пенсионерам этого возраста — 3 342 грн (с учётом помощи на уход).

В том числе, согласно опубликованному графику повышения пенсий в 2021 году, с 1 марта запланирована индексация пенсий на 11%.

На июль 2021 года запланировано повышение до 2 600 грн для пенсионеров возрастом от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30-35 лет и более.

Также установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет и минимальная пенсионная выплата 2 500 грн при наличии у них страхового стажа 20-25 лет и более.

В июле также планируется повышение прожиточного минимума с 1 769 грн до 1 854 грн и увеличение надбавок, повышений к пенсии, а также — увеличение ежемесячного пособия по уходу одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, до 742 грн.

В календаре отмечается, что в декабре 2021 года планируется повышение прожиточного минимума с 1 854 грн до 1 934 грн, а также увеличение надбавок, повышений к пенсии.

Как сообщала Одесса News, Кабмин с 1 января 2021 года отменил льготные 100 кВт-ч электроэнергии для бытовых потребителей.