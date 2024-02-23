В Украине с 1 марта возрастут пенсии

Кабинет министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Пенсии будут повышены почти на 8%, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Сегодня правительство принимает решение об индексации пенсий с 1 марта этого года», — проинформировал он, подчеркнув, что это уже третья индексация за время полномасштабной войны.

«Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн», — сообщил глава правительства.

Шмыгаль пояснил, что размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине. .

Индексация будет касаться более 10 миллионов граждан, а именно 9,5 млн. гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, а также почти 100 тысяч «чернобыльцев».

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что с 1 апреля будет автоматический перерасчёт пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учётом обновленного страхового стажа.

«Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий. То есть, несмотря на все вызовы, на все трудности, мы продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем её периметр», — акцентировал премьер.

Как отметили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, размер индексации пенсий исчислен на базе окончательных официальных показателей развития экономики в 2023 году: инфляция в размере 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы – 7%. «А значит, рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год», — утверждают в Минсоцполитики.

В министерстве отметили, что в этом году в марте, а не в июле, состоится индексация пенсий 20,8 тыс. учёных, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тыс. пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти пострадавшего.

При любых расчётах, повышение пенсий составит не менее 100 грн.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Денис Шмыгаль сообщил — пенсии, зарплаты учителям и врачам будут выплачиваться в срок.

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