Кабмин «перетасовал» одесские вузы

Кабинет министров Украины на своём заседании 19 августа принял решение о реорганизации некоторых высших учебных заведений в Одесской области.

Так, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова и Одесская государственная академия технического регулирования и качества будут объединены в одно учебное заведение. Новый вуз будет называться «Государственный университет интеллектуальных технологий и связи».

Кроме того, реформируют Одесский национальный политехнический университет: его переименуют в государственный университет «Одесская политехника» с присоединением к нему Севастопольского национального технического университета.

Новосозданный вуз, судя по названию, статуса национального иметь не будет, то есть, слияние будет сопровождаться понижением статуса учебного заведения.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с ректорами одесских учреждений высшего образования.