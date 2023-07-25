В ожидании прибытия миссии ЮНЕСКО в центре Одессы не убирают развалы зданий

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №1342 «Об утверждении порядка проведения отдельных работ на объектах культурного наследия в условиях военного положения», ликвидация последствий ракетных атак может проводиться коммунальными службами только после тщательного обследования домов-памятников членами специальной комиссии и извлечения аутентичных элементов, которые в дальнейшем будут использованы при восстановлении зданий.

Для этой работы также будут привлечены представители ЮНЕСКО, — говорится на Telegram-канале «Одесса. Официально» .

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осудила ракетную атаку россиян на исторический центр Одессы и в ближайшие дни направит в город миссию для проведения предварительной оценки ущерба, о чём сообщила 23 июля на своём сайте.

Отмечается, что коммунальные службы города поддерживают лишь надлежащее санитарное состояние возле разрушенных памятников архитектуры, на прилегающей к ним территории и закрывают оконные просторы плёнкой.

Как сообщала Одесса News, в результате ракетных обстрелов со стороны страны-агрессора 23 июля 2023 года в центральной части Одессы, внесённой в культурное наследие ЮНЕСКО, пострадали дома, являющиеся памятниками архитектуры.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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