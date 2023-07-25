СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву

Служба безопасности Украины сообщила 25 июля, что собрала доказательную базу на руководителя запрещённой партии «Наши», экс-нардепа Евгения Мураева.

По данным следствия, он причастен к подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал «Наш» для массового распространения кремлёвских нарративов в информационном пространстве Украины, использовав таким образом собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах России.

«Прежде всего, это касалось подачи искажённой информации о внутренней ситуации в Украине и её восприятия на международной арене», – говорится в сообщении.

СБУ напоминает, что в связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

Как заявили в СБУ, после длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Мураеву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Для справки. Евгений Мураев был нардепом двух созывов – от Партии регионов, а потом от «Оппозиционного блока». До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вёл активную политическую деятельность, после вторжения, написав пост в соцсетях, в котором не осудил вторжение, а лишь призвал население не паниковать, пропал из медиапространства.

По информации СМИ, Мураев выехал в начале марта через оккупированную на тот момент территорию Киевской области в Россию. Позже, в сентябре, появилась информация о том, что 45-летний Мураев с семьёй живёт в столице Австрии Вене.

В ноябре СБУ провела сразу 18 обысков по связанным с Мураевым адресам.

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