Главные военные руководители Одесской области погасили почтовую марку «ПТН ПНХ!»

24 февраля начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко пригласил на специальное погашение выпущенной сегодня «Укрпочтой» почтовой марки «ПТН ПНХ!» главных военных одессеого региона — Командующего Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапу, Командующего Воздушного командования «Юг» ВСУ генерал-майора Дмитрия Карпенко и заместителя командующего ОСУВ «Одесса» Ивана Войтенко.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

«Давид преодолеет Голиафа. Именно этот смысл и заложен в изображении почтового выпуска «ПТН ПНХ!», на котором представлен один из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бэнкси – маленький мальчик нокаутирует дзюдоиста. Граффити художник изобразил на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области. Тираж марки «ПТН ПНХ!» – 1 500 000 экземпляров» — рассказал руководитель Одесской дирекции «Укрпочты» Сергей Дрозд.

«Очень символично, что эту знаковую марку мы гасим вместе с высшим командованием, возглавляющим подразделения и соединения, стоящие на защите Одессы и Одесской области на воде, в воздухе и на земле. С большим уважением отношусь к этим людям, ведь именно под их командованием отважные воины — моряки, подразделения ПВО и Сухопутные войска, оказывали и оказывают мощное и достойное сопротивление «русскому миру», и не дали полчищам орков зайти в нашу Одесскую область, в её города и сёла, поработить свободных одесситов. Одесщину никто не сдал и не сдаст! Слава Украине», – сказал Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, глава Национального банка Андрей Пышный 23 февраля презентовал 20-гривневую памятную банкноту “Помним! Не простим!”, посвящённую борьбе Украины против российских захватчиков.

Фото: ООВА

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