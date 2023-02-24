Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд

Министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд, решение о предоставлении которого приняла администрация президента США Джо Байдена.

«Ровно год назад Россия начала неспровоцированное и ничем не оправданное полномасштабное вторжение в мирную и демократическую соседнюю Украину. Год спустя приверженность Соединённых Штатов оказанию необходимой помощи Украине вместе с примерно 50 странами только укрепилась», – сказано в релизе, пишет издание ГОРДОН.

В Пентагоне убеждены, что новый пакет поможет усилить противовоздушную оборону Украины и способность украинских воинов отражать российскую агрессию.

В частности, Соединённые Штаты выделяют дополнительные беспилотные авиационные системы (БАС), средства обнаружения, противодействия БАС и радиоэлектронной борьбы, а также критически важные запасы боеприпасов.

В минобороны США уточнили, что конкретно войдёт в 33-й пакет военной помощи Украине:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);



дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;



боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;



беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;



беспилотники Switchblade 600;



беспилотники Altius-600 UAS;



беспилотники Jump 20;



средства противодействия БПЛА и выявления средств радиоэлектронной борьбы;



средства разминирования;



оборудование для обеспечения защищённой связи;



финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.



Помощь предоставляется в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских запасов вооружения и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются у промышленности.

«Это объявление – начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооружённым силам Украины», – отметили в Пентагоне.

Как сообщала Одесса News, 20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.

Новый пакет американской помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством.

По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.

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