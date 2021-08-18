Теннис: Ястремская удачно выступает в Цинцинатти, а Козлова — в Чикаго

В первом круге турнира серии WTA1000 в Цинциннати (США) одесситка Даяна Ястремская (WTA 50) обыграла американку Кэти Макналли (WTA 136) со счётом 7:6, 7:6, а другая жительница Одессы — Екатерина Козлова — одержала волевую победу на старте турнира WTA 125 в Чикаго (США).

Об этих спортивных событиях сообщает XSPORT.

Матч Ястремская-Макналли продлился 125 минут, в течение которых одесситка подала два эйса против трёх у соперницы. При этом, украинка и американка сделали по пять двойных ошибок.

«Также Даяна реализовала три из семи брейков против трёх из четырёх у Макналли», — говорится в сообщении. По понятным причинам, почти все зрители на трибунах поддерживали Макналли. Похоже, что Даяну это таки вывело из себя, и после реализованного матч-бола она демонстративно начала поднимать руки вверх, провоцируя публику. Затем Даяна и вовсе проигнорировала соперницу на традиционном рукопожатии после матча.



Своё поведение 21-летняя одесситка прокомментировала так: «Несколько человек, вот там (на трибуне), там и там, за меня болели. Что касается всего остального, если честно, мне было всё равно».

Во втором круге Ястремская сыграет против победительницы последнего Roland Garros чешки Барборы Крейчиковой.

Для Ястремской это первая победа с начала июля, когда она дошла до полуфинала на турнире в Гамбурге.

Екатерина Козлова (№131 WTA) обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую — 5:7, 6:4, 7:6 (7:3) в Чикаго (США) с призовым фондом 115 тыс долл.

Соперницы провели на корте 3 часа 10 минут.

Во втором круге наша теннисистка встретится с Виталией Дьяченко (149) из России.

Первая «ракетка» Украины одесситка Элина Свитолина сыграет в Цинцинатти против представительницы Германии Анжелик Кербер (WTA 21), бывшей первой «ракетки» мира, победительница трёх турниров серии Большого шлема.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина награждена орденом княгини Ольги III степени за полученную бронзу на летних Олимпийских играх в Токио, а её тренер — Филима Михаил — почётного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

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