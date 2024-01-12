Байден — сказал, Байден — сделал: по Йемену нанесены ракетные удары

11 января Соединённые Штаты и Великобритания нанесли удары с самолётов, кораблей и подводных лодок по более чем десяти объектам, принадлежащим боевикам-хуситам в Йемене.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Целями атак были военная база, прилегающая к аэропорту Саны – столице Йемена, военный объект вблизи аэропорта Таиз, военно-морская база в Ходейде и военные объекты в провинции Хадджа.

Президент США Джо Байден подтвердил, что Соединённые Штаты вместе с Великобританией и при поддержке других союзников и партнёров нанесли удары по базам хуситов в Йемене.

«По моему указанию вооружённые силы США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, с которых боевики-хуситы угрожали свободе судоходства на одном из важнейших водных путей в мире» , – заявил Байден.

По его словам, эти удары стали прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с применением противокорабельных баллистических ракет. Эти нападения ставили под угрозу американский персонал, гражданских моряков и партнёров США, торговлю и свободу судоходства, отметил американский лидер.

Отмечается, что представитель хуситов подтвердил атаки по целям в столице Сани, городам Саада и Дхамар, а также в провинции Ходейда, назвав их «американо-сионистско-британской агрессией».

Минобороны Британии раскрыло детали ударов по хуситам в Йемене. Четыре истребителя Королевских ВВС Великобритании типа Typhoon нанесли удары управляемыми бомбами Paveway IV по двум объектам военной инфраструктуры боевиков-хуситов в Йемене, используемых повстанческой группировкой хуситов в Йемене для нападений на судоходство в южной части Красного моря.

Премьер Британии Риши Сунак подтвердил авиаудары по йеменским хуситам, уточнив, что один из объектов, расположенный в населённом пункте Бани на северо-западе Йемена, использовался для запуска разведывательных и ударных дронов.

«Наши самолёты нанесли удары по ряду целей, задействованных в операциях с использованием беспилотников», — заявили в оборонном ведомстве Великобритании.

Вторым объектом, по которому нанесли удар британские самолёты, является аэродром в городе Абс. «Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников в сторону Красного моря. Несколько ключевых целей на аэродроме были идентифицированы и по ним был нанесён удар нашими самолётами», — говорится в заявлении. С целью уменьшения рисков для гражданского населения авиаудары наносили ночью.

«Подробные результаты ударов ещё оцениваются, но первые признаки указывают на то, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана», — заявили в минобороны Великобритании.

Байден пообещал продолжить удары по хуситам «в случае необходимости».

Для справки. От 27 нападений хуситов на международное коммерческое судоходство пострадало в той или иной степени более полусотни стран. Экипажи из более чем 20 стран подверглись угрозам или были захвачены в заложники во время актов пиратства. Более 2000 судов были вынуждены изменить маршруты, увеличив их на тысячи миль во избежание пути через Красное море. 10 января Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить нападения на торговые и коммерческие суда.

Хуситы — военизированная группировка, действующая на территории Йемена. В 2004 году подняла вооружённое восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны. С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, последний де-факто стал правящей организацией в Йемене. Легитимность его власти над Йеменом не была признана ООН, США. Предполагается, что хуситы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и его союзников в лице партии «Хезболла». Группа названа по имени её основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменской армией в сентябре 2004 года.

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